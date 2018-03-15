Постпред России при ООН ответил на обвинения Лондона

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия не позволит Великобритании и другим странам разговаривать с собой языком ультиматумов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем, и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", - заявил он, выступая в среду на заседании СБ ООН по делу об отравлении экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Образцы отравляющего вещества

Небензя сообщил, что Россия запросила у Великобритании "образцы примененного вещества и совместное расследование". "В этом нам было отказано", - отметил российский постпред. "То есть, нагнетая истерику, Лондон действует абсолютно нетранспарентно", - заключил он.

"Мы вынуждены сделать вывод, что власти Великобритании установление истины интересует в последнюю очередь. А движут ими совершенно иные мотивы. Ходы тут отточенные за последние годы приемов пропагандистской войны. Рассчитаны на оказание мощного информационного воздействия на непросвещенную и впечатлительную публику", - заявил российский постпред на заседании СБ ООН.

Он отметил, что "за этим нет никаких фактов, кроме голословных утверждений о российском следе".

"Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчет приниматься не будут", - подчеркнул Небензя.

Отказ Лондона и обращение в ОЗХО

Между тем, выступавший ранее заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Лондон не обязан предоставлять России запрашиваемые образцы.

"Мой коллега из России говорил об образцах. Но это неправильное понимание Конвенции. В Конвенции нет пункта, требующего от Британии предоставить образцы, собранные в рамках уголовного расследования", - заявил он.

При этом, несмотря на разногласия с РФ, Лондон хочет продолжить сотрудничество с Россией в СБ ООН для расследования отравления в Солсбери. "Мы верим в ООН и в Совет безопасности, мы верим в международную систему, основанную на законах. Мы хотим, чтобы на Совбезе страны сотрудничали для поддержания мира и порядка и вместе решали конфликты. Разумеется, мы будем работать с Россией, чтобы добиться этих целей", - сказал Аллен.

Единственное, в чем согласились Москва и Лондон - привлечение к расследованию экспертов ОЗХО. Великобритания уже обратилась к организации за помощью, а постпред России поддержал эту инициативу.

Экстренное заседание Совбеза по "делу Скрипаля"

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано по просьбе Великобритании в связи с "делом Сергея Скрипаля". На нем Лондон обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия, а до этого премьер Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.