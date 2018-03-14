Лондон обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Британский постпред при ООН Джулиан Брейтуэйт в среду обвинил Россию в нарушении устава Организации Объединенных Наций и конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основания международного законного порядка", - сказал он, выступая на экстренном заседании Совбеза.

По словам Брейтуэйта, Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Постпред Великобритании также обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, заявив, что для отравления Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество "Новичок", разработанное в РФ.

"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", - сказал он.

"Даже сегодня российские политики уверяют, что полностью уничтожили нервно-паралитическое вещество "Новичок". Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не уведомив о программе по разработке вещества "Новичок", - добавил дипломат.

В связи с этим Лондон попросил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) присоединитсья к расследованию отравления в Солсбери. "Великобритания приветствует поддержку со стороны ОЗХО, и мы пригласили технический секретариат ОЗХО, чтобы он дал независимую оценку проведенных нами анализов. Мы делаем все для того, чтобы ускорить этот процесс", - сказал Брейтуэйт.

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано по просьбе Великобритании для обсуждения "дела Сергея Скрипаля".

Ранее в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов. Москва назвала этот шаг "грубой провокацией" и пообещала дать адекватный ответ.