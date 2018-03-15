Генпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко.

"Документы по Савченко поданы в Верховную раду", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в твиттере, выложив фотокопию обращения Луценко к председателю Верховной рады Андрею Парубию.

Ранее в четверг Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания, как провести террористический акт в Верховной раде.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента - ИФ). Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто бы выжил", - заявил Луценко.

Он также сообщил о намерении внести в Верховную раду представление о лишении депутатской неприкосновенности Савченко.

Верховная рада Украины исключила Савченко из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В пояснительной записке к документу его авторы указывают на то, что Савченко встречалась с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса, а также отмечают, что она участвует в заседаниях комитета, где рассматривают информацию, относящуюся к государственной тайне.

Сама же Надежда Савченко заявила, что высокопоставленные должностные лица, включая Луценко, препятствуют расследованию расстрелов на майдане.

По ее убеждению, начальнику департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку не дают работать, "вяжут по рукам и ногам". "Лично я давала ему показания о том, что Луценко (генпрокурор Украины) с трибуны призывал к тому, чтобы свергнуть власть, и обещал людям, что будет на майдане оружие", - сказала Савченко.

"Я видела, как Парубий (нынешний председатель Рады Андрей Парубий - ИФ) заводил снайперов в отель "Украина"... Те люди, которые отдавали приказы, которые совершали преступления и несут ответственность, всегда будут пытаться искать крайних", - считает она.