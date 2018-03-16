Минобороны РФ начало прямую трансляцию работы гуманитарных коридоров в Сирии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные организовали онлайн-трансляцию с камер видеонаблюдения, которые показывают работу гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода гражданского населения из Восточной Гуты и Алеппо.

Прямая трансляция с пунктов пропуска гуманитарных коридоров в пригороде Дамаска в Восточной Гуте и в городе Алеппо организована на сайте Минобороны России , говорится в сообщении военного ведомства.

"Ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска Мухайям аль-Вафедин в северной и Хаммурия - в южной части Восточной Гуты, а также с камер беспилотных летательных аппаратов в районе пункта пропуска Хаммурия и на маршруте коридора Телль-Султан - Абу-эд-Духур в Алеппо", - сообщили в Минобороны РФ.

Трансляция организована Российским центром по примирению враждующих сторон в Сирии, сказали военные.

Накануне начальник Российского центра по примирению генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что в ходе 17-й по счету гуманитарной паузы в четверг по гуманитарному коридору южнее города Дума выведено почти 11 тысяч жителей. По словам Евтушенко, в четверг через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин Восточную Гуту покинули почти 300 жителей.