В Минобороны РФ заявили о существенной стабилизации обстановки в Восточной Гуте

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о стабилизации ситуации в городе Дума - северной части Восточной Гуты.

"В течение последних дней обстановка в Восточной Гуте, прежде всего в северной части - городе Дума, существенно стабилизировалась", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами, и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд", - заявили в Минобороны.

"Все перестрелки в городе Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей", - сообщили военные.

В министерстве заявили о продлении сразу на двое суток гуманитарной паузы в районе города Дума.

Согласно сообщению Минобороны РФ, по действующим гуманитарным коридорам город Дума смогли безопасно покинуть 437 мирных граждан. "Завтра работа гуманитарных коридоров будет продолжена", - сказали в ведомстве.

Как сообщили в Минобороны РФ, гуманитарный конвой из двадцати большегрузных автомобилей будет направлен в четверг в город Дума. По данным министерства, при содействии Российского центра примирения враждующих сторон в течение последней недели в Думу доставлено два гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментами.

С 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза. Долгое время мирным жителям не удавалось покинуть район из-за обстрелов со стороны боевиков. Первыми пересечь гуманитарный коридор удалось двум детям в ночь на второе 2 марта.