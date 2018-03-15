Почти 11 тысяч человек вышли по гуманитарному коридору из Восточной Гуты

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Семнадцатая по счету "гуманитарная пауза" проведена в четверг в Восточной Гуте в Сирии, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Продолжается гуманитарная операция в Восточной Гуте. С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена

в действие уже семнадцатая по счету "гуманитарная пауза", - сказал Евтушенко.

"По итогам переговоров между представителями Центра по примирению и лидерами вооруженных группировок в районе города Дума созданы благоприятные условия для продолжения вывода мирных граждан через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Сегодня через этот коридор вышел 291 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 728 человек", - отметил он.

"По открытому сегодня с 6:00 второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ южнее города Дума выведено 10 тысяч 912 человек", - заявил Евтушенко.