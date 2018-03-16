Более половины территории Восточной Гуты перешло под контроль армии Сирии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительственные силы Сирии на сегодняшний день контролируют 60% территории Восточной Гуты (пригород Дамаска), сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в российской делегации на трехсторонней министерской встрече России, Ирана и Турции в Астане.

Ранее в министерстве обороны России отметили, что более 13 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гутуза последние двое суток. "С утра 16 марта из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинули 1972 человека, в основном это старики, женщины и дети", - отметил в Минобороны.

Российские военные напомнили, что на сайте военного ведомства идет онлайн-трансляция вывода мирных жителей из Восточной Гуты.