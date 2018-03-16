Число жертв обрушения моста в Майами выросло до шести человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В результате обрушения пешеходного моста в Майами погибли шесть человек, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Экстренные службы завершили спасательную операцию, но продолжают разбор завалов.

Расположенный перед зданием международного университета Флориды мост обрушился на автомобильную дорогу, под ним оказалось несколько автомобилей. Мост еще не был полностью достроен и был закрыт для пешеходов.

Мост строился на средства, выделенные университету министерством транспорта США, сообщал ранее телеканал CNN. Его стоимость составила $14,2 млн, согласно проекту он должен был выдерживать ураганы и простоять 100 лет. Мост был установлен над шоссе за несколько дней до происшествия.