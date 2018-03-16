Порошенко побывал в двух селах на линии соприкосновения в Донбассе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко недавно посетил два населенных пункта на линии соприкосновения в Донбассе: Катериновку и Золотое (Попаснянский район Луганской области), сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали", - написал он в фейсбуке в пятницу днем.

Других подробностей визита Порошенко в зону проведения так называемой АТО Цеголко не сообщил.

Катериновка и Золотое - села, находящиеся в так называемой "серой зоне" в Донбассе. Украинские военнослужащие, по утверждению представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заняли их в нарушение минских соглашений