Великобритания по настоянию России обратилась в ОЗХО по "делу Скрипаля"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Британская сторона под давлением России была вынуждена обратиться в Организацию по запрещению химического оружия с просьбой о проведении независимого расследования "дела Скрипаля", заявил в пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Под давлением российской стороны она была вынуждена писать письмо в ОЗХО и попросить так называемого независимого расследования и независимого подтверждения тех выводов, которые были сделаны британской стороной в отношении этого ядовитого вещества, по их классификации это A234", - сказал Яковенко в эфире Первого канала.

"С моей точки зрения это очень важный шаг. Мы вынудили британскую сторону пойти на определенное взаимодействие с международной организацией, которая и призвана заниматься этими вопросами", - добавил он.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил, что в конвенции (о запрещении химоружия) четко прописаны алгоритмы действия.

"Если у какой-либо из стран, в данном случае Великобритании, возникают вопросы к России: нужны двусторонние консультации, мы должны были бы дать британцам разъяснения как можно быстрее, но не позднее 10 дней", - сказал он, отметив, что британцы отвергли предложение РФ.

В понедельник, 12 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.