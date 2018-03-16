Постпред РФ при ОЗХО заявил об отказе Британии сотрудничать даже через посредников

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Британская сторона отказывается от сотрудничества с Россией по расследованию отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не только напрямую, но даже через посредников.

"В конвенции (о запрещении химоружия) четко прописаны алгоритмы действия, если у какой-либо из стран, в данном случае Великобритании, возникают вопросы к России: нужны двусторонние консультации, мы должны были бы дать британцам разъяснения как можно быстрее, но не позднее 10 дней", - сказал постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Но, к сожалению, британские коллеги высокомерно отвергли наше предложение. Видимо, они считают ниже своего достоинства вступать с нами в контакты", - отметил он.

По словам Шульгина, помимо прямых контактов, Великобритании предлагалось взаимодействие через посредников. "Мы им сказали: не хотите прямых контактов, давайте через посредничество, но и это их не устраивает", - подчеркнул постпред РФ при ОЗХО.

"Догадка такая: Британия не может представить нам реальных доказательств и подтверждение тех претензий, которые выдвигают в наш адрес", - сказал Шульгин, добавив, что российские эксперты "готовы к предметному диалогу с английской стороной - но именно к предметному: нам нужно иметь ясное представление, в чем нас упрекают, на чем это основано, и получить доступ к образцам проб, взятых с места происшествия (в Солсбери)".

Ультиматум Лондона

В понедельник, 12 марта, Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры. На следующий день Мэй объявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.