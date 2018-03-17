Состояние всех пострадавших на горнолыжном курорте Гудаури стабильно

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Национальном медицинском центре в Тбилиси (Грузия), куда были доставлены семеро пострадавших во время аварии в пятницу на канатной дороге в Гудаури, заявляют, что все они контактные и их жизни ничего не угрожает.

"Состояние всех пациентов стабильное, у большинства из них легкие повреждения. Сравнительно в тяжелом состоянии турист из Украины и гражданка Швеции, 30-летняя женщина, у которой при падении был поврежден диск позвоночника, и потребовалась операция", - сказал журналистам начальник департамента анестезии критической медицины центра Николоз Карцивадзе.

При этом он отметил, что все пострадавшие находятся под пристальным наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает, но на этом этапе говорить о том, кто из них и когда может быть выписан из клиники пока рано.

Как сообщалось, в результате аварии на канатной дороге в Гудаури пострадали 11 человек - шесть граждан России, четверо граждан Украины и одна подданная Швеции.

По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, после чего кресла вдруг стремительно начали скатываться назад и врезались друг в друга, в результате чего люди стали падать с высоты на снег.

В связи с происшедшим МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов.