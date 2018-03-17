Пострадавшим при аварии на канатной дороге в Гудаури предложили бесплатный отдых

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Все пострадавшие во время произошедшей в пятницу аварии на канатной дороге в горнолыжном курорте Гудаури вместе с членами своих семей при желании в будущем году смогут бесплатно отдохнуть на этом курорте Грузии.

С таким предложением выступила частная девелоперская компания "Red-Co", владеющая одним из гостинично-оздоровительных комплексов в Гудаури. "Мы желали бы, чтобы у них о Гудаури остались приятные впечатления, и сделаем все для этого в сезоне будущего года", - сказано в заявлении "Red-Co".

Ранее сообщалось, что в результате аварии на канатной дороге в Гудаури пострадали 11 человек - шесть граждан России, четверо граждан Украины и одна подданная Швеции.

По предварительной информации, на канатной дороге отключилась электроэнергия, после чего кресла вдруг стремительно начали скатываться назад и врезались друг в друга, в результате чего люди стали падать с высоты на снег. Позже была озвучена еще одна версия - неисправность тормозной системы канатной дороги.

В связи с происшедшим МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Традиционно горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.