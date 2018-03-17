Канада выделит Украине $4,6 млн на Вооруженные силы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Канада выделит Украине $4,6 млн на учения Вооруженных сил и обеспечение специального оборудования для украинской армии, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада безоговорочно продолжает оказывать свою поддержку народу Украины. Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства по международному праву, и не будет соблюдать суверенитет Украины", - цитирует Фриланд сайт правительства Канады.

Отмечается, что финансирование Канады поможет с оборудованием для оказания первой помощи и подготовки для военных.