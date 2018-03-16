Премьер Украины поручил разорвать программу экономического сотрудничества с РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины намерен разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, которая была заложена в 2011 году, заявил премьер-министр Украина Владимир Гройсман.

"Я дал такое поручение. Мы сейчас готовим решение правительства, я думаю, что в среду мы его уже примем - о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была заложена в 2011 году", - сказал Гройсман в эфире телеканала "112.Украина".

Он отметил, что украинская промышленность пытается разорвать экономические связи с Россией и что этот процесс достаточно сложен для страны.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике. И уже после их агрессии наша промышленность начала переориентироваться", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы Россия "платила высокую цену за агрессию в Украине".

По мнению Гройсмана, Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от России.

Между тем, источник в украинском правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что кабинет министров намерен на ближайшем заседании обсудить проект постановления, предусматривающий прекращение действия программы экономического сотрудничества между Украиной и РФ на 2011-2020 годы.

"Проект документа подготовлен министерством экономического развития и торговли Украины, над которым работала группа по мониторингу торговых отношений с Россией. Заседание рабочей группы состоялось 28 декабря 2017 года, после чего в январе 2018 года было подготовлено соответствующее поручение кабмина", - сказал собеседник агентства.