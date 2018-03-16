Против диалога с Москвой в ПАСЕ высказались лишь Лондон, Киев и страны Балтии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Большинство членов Ad-hoc комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы и глав делегаций на заседании в Париже в пятницу высказались за восстановление диалога с Россией в ПАСЕ, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой

"В ходе заседания комитета подавляющее большинство участников - главы национальных делегаций и главы политических групп - высказались в поддержку усилий руководства Ассамблеи по восстановлению диалога между всеми 47 странами-участницами, включая Российскую Федерацию. Традиционно против этого выступили представители Украины, стран Прибалтики, а также представители Великобритании", - цитирует Толстого его пресс-служба.

Вице-спикер также сообщил, что глава британской делегации Роджер Гейл в ходе заседания выступил с предложением отстранить представителей России от дискуссии в связи с отравлением в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы со своей стороны, заявили, что разговор с Россией при помощи ультиматумов неприемлем и никогда не приводил и не приведет к какому-либо результату, а площадка ПАСЕ является площадкой диалога и сотрудничества, которому неплохо было бы поучиться нынешним британским властям, озвучивающим беспрецедентные и бездоказательные обвинения в адрес России в связи с отравлением в Солсбери", - заявил Толстой.

По его словам, позиция Гейла не была поддержана другими членами комитета и главами делегаций. "Наоборот, представители ряда стран - Швейцарии, Армении, Германии и Нидерландов - высказались за диалог с Россией на площадке ПАСЕ", - добавил он.

Итоги сегодняшней дискуссии будут обобщены в виде конкретных предложений и докладов, которые будут обсуждаться в конце апреля в Страсбурге на очередном заседании ad-hoc комитета, добавил вице-спикер.

"Для нас было важно, что те предложения, которые мы представили, были учены и будут дальше обсуждаться комитетом", - отметил он.

Как ранее сообщил журналистам Толстой, российская сторона представила в ПАСЕ свои предложения по изменению регламента организации с тем, чтобы защитить права национальных делегаций и не допустить впредь лишения их полномочий и, в частности, права голоса, как это произошло с делегацией РФ.

С 2014 года она не принимает участие в сессиях Ассамблеи, так как лишена права голоса, участия в руководящих органах и мониторинговых миссиях ПАСЕ за воссоединение Крыма с Россией и ситуацию на Украине.