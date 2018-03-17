Постпред РФ при ОЗХО назвал вероятные страны происхождения отравившего Скрипаля вещества

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Существует большая вероятность того, что примененное против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери вещество проистекает из лабораторий США и Великобритании, заявил "Интерфаксу" постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Можно с большой долей вероятности, highly likely, предположить, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках", - заявил он "Интерфаксу".

"Чтобы не ходить вокруг да около, я прямо вам назову эти страны. Это, в первую очередь, сама Великобритания, а также США", - добавил Шульгин.

Он рассказал, что с начала 1970-х годов Советский Союз, "равно как США и другие страны, начали проводить разработки, исследования по созданию новых образцов высокотоксичных химикатов, в частности, в Советском Союзе и в США проводились разработки по теме нервно-паралитического вещества VX".

"А в 90-е годы западные спецслужбы вывезли из России группу наших химиков-экспертов вместе с документацией о некоторых наработках в советское время, это только какие-то прикидки были. Воспользовавшись этими документами по наработкам, западные страны, мы даже знаем какие, стали продолжать и развивать эти наработки, и в конечном итоге они достигли определенных результатов", - отметил Шульгин.

Он также обратил внимание на то, что идентификация препарата, "который якобы нашли на месте покушения на отца и дочь Скрипалей, проводилась в лаборатории министерства обороны Великобритании, в городе Порт-Даун".

"Именно там шла реализация программы военной химии Великобритании, это сердце военной химической программы Великобритании", подчеркнул он.

12 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.