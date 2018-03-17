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СБУ сообщила о выдворении из Украины российской тележурналистки

Как заявили в спецслужбе, она "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора"

СБУ сообщила о выдворении из Украины российской тележурналистки
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Украина выслала из страны сотрудницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову, сообщил в субботу пресс-центр Службы безопасности Украины.

По утверждению украинской спецслужбы, российская журналистка "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора". Ее также подозревают в намерении "устроить информационную провокацию, освещая выборы президента РФ на территории Украинского государства".

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По информации СБУ, Гончарову "принудительно вернули на территорию России" с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Как установили в СБУ, в начале марта журналистка подготовила четыре видеоматериала, которые в украинской спецслужбе считают провокационными и в искаженном виде представляющими ситуацию в Украине. Эти материалы, как заявляют в СБУ, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины.

В свою очередь, на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) подтвердили выдворение Гончаровой из Украины. "СБУ выдворила из Украины журналистку телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову", - говорится в "бегущей строке" телеканала.

Теги: СБУ, Украина, Россия, Наталья Гончарова
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