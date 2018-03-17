Что произошло за день: суббота, 17 марта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Британский посол в Москве был вызван в МИД РФ, где ему озвучили шаги России в ответ на высылку Лондоном дипломатов. Из России будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, Британский совет в РФ будет закрыт, а британское генконсульство в Петербурге лишается разрешения на работу, причем МИД РФ отозвал согласие на использование здания. В ГД РФ не исключили, что Британский совет является прикрытием для работы шпионов.

- Мария Захарова заявила, что ни в России, ни в СССР не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок". Постпред РФ при ОЗХО не исключил, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран - США или Великобритании.

- В российском Генштабе заявили, что есть признаки готовящихся США ударов по госучреждениям в Сирии. Сергей Лавров констатировал, что спецназ Великобритании и Франции скрыто работает на территории Сирии наряду с американским, это прямое вовлечение этих сил в конфликт.

- В США в возрасте 37 лет умер хакер, который выдал властям сотрудничавшего с Wikileaks военнослужащего армии США Брэдли Мэннинга.

- Украина выслала с территории страны сотрудницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову, так как она, по их версии, "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".