ОБСЕ призвала Киев обеспечить соблюдение избирательных прав россиян

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ОБСЕ направила обращение в адрес киевской власти о необходимости соблюдения прав граждан РФ при голосовании 18 марта на выборах президента на территории Украины.

"ОБСЕ отреагировала на наши просьбы. И направила обращение в адрес киевской власти о необходимости обеспечения прав и интересов граждан Российской Федерации, которые имеют право голосовать на выборах президента России", - сказал журналистам член ЦИК Василий Лихачев в субботу.

По его словам, об этом ему стало известно из разговора с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ Яном Петерсеном.

"Он сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене были направлены киевским властям", - уточнил Лихачев.

Ранее МВД Украины выпустило заявление, в котором говорилось, что 18 марта на территорию дипломатических учреждений РФ, расположенных на Украине, не будет пускать граждан России для голосования на выборах. Доступ в эти учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом.