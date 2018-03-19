Эксперты ОЗХО прибудут в Великобританию в рамках расследования инцидента со Скрипалем

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в Великобританию в понедельник для того, чтобы исследовать образцы вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщил в воскресенье британский телеканал Sky News со ссылкой на главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее сообщалось, что ОЗХО официально подключилась к расследованию обстоятельств отравления Скрипаля и его дочери.

Как ожидается, на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей.