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Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности Великобритании соберется во вторник для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщил ранее телеканал SkyNews.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

В Москве отвергают эти обвинения и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких подтверждений этим обвинениям.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

Теги: Сергей Скрипаль, Великобритания, Россия
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