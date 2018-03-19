Постпред РФ при ЕС отметил близость места отравления Скрипаля и военной лаборатории

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов обратил внимание на то, что место, где были найдены Скрипаль с дочерью, находится недалеко от военного объекта, где проводились исследования химоружия.

"Я обратил внимание на географическую близость двух объектов: той скамейки, на которой были обнаружены Скрипали, и крупнейшего в Великобритании военного исследовательского центра, который занимался исследованиями химического оружия, в Портон Дауне. Расстояние это - порядка восьми миль, то есть 15 минут езды", - сказал он.

Поспешность, с которой британские власти выдвинули в адрес России ничем не подкрепленные обвинения по делу Скрипаля, вызывает вопросы, заявил Чижов.

"Непонятна та поспешность, с которой британские власти выдвинули ничем не подкрепленные документально обвинения в адрес России. В конце концов, если следовать здравому смыслу, наверное, стоило подождать, пока отец и дочь Скрипали поправятся и будут в состоянии дать показания. Может быть, кому-то как раз не хотелось этого дожидаться, может быть, расчет был совершенно иной", - отметил он.

"Если говорить о тех мотивах, которые могли стоять за такой линией поведения, то, я думаю, каждому непредвзятому наблюдателю нынешняя ситуация покажется более чем странной ... Уж слишком много совпадений. Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit", - сказал Чижов российским журналистам.

Он заявил, что британское правительство не выполнило своих обязательств по Международной конвенции о запрещении химического оружия.

"Во-вторых, оно нарушило свои обязательства по двусторонней российско-британской консульской конвенции, не предоставив доступа к одной из пострадавших, Юлии Скрипаль, которая является российской гражданкой. И к тому же, не предоставив никакой информации о таинственном уходе в мир иной Николая Глушкова, который был найден, как теперь говорят, задушенным в Лондоне. Чем это объясняется? Ну, наверное, есть что скрывать", - предположил российский постпред.

"Они говорят о транспарентности и от нас ждут транспарентности, но сами все держат в секрете, так же, как в секрете держали и другие расследования таинственных смертей выходцев из России на территории Великобритании. Имена известны, это череда скончавшихся за последние годы либо российских, либо бывших российских граждан", - добавил Чижов.

"Теперь остается полагаться на выводы технических экспертов ОЗХО, которых Лондону все-таки пришлось вызвать", - отметил он.

Отравление в Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок". 17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.