В мире Отравление Сергея Скрипаля

Борис Джонсон отметил склонность России к необдуманным поступкам

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Дело об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля иллюстрирует склонность России к необдуманным действиям и к игнорированию международных правил, заявил в понедельник глава британского МИД Борис Джонсон.

"Все мы, господин генеральный секретарь, согласны, что использование подобного вещества - это нарушение конвенции о запрещении химоружия и явное нарушение принципов международного права", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы согласны с вами в том, что отравление Сергея Скрипаля - это не изолированный случай, а часть тенденции к необдуманным поступкам со стороны российского государства. Признаки подобного поведения стали видны еще много лет назад. Речь идет о присоединении Крыма к России, о кибератаках и о роли (России - ИФ) в сирийском вооруженном конфликте", - добавил он.

"Российское государство показало, что полностью пренебрегает существующим миропорядком, международными законами и нашими ценностями", - добавил британский министр.

Ранее Борис Джонсон в преддверии заседания глав МИД ЕС в Брюсселе заявил: "Российское отрицание (причастности к инциденту со Скрипалем - ИФ) становится все более абсурдным".

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"Сначала они говорят, что никогда не производили (химическое вещество, предположительно использовавшееся при отравлении Скрипаля - ИФ) "Новичок", потом они говорят, что производили его, но все его запасы были уничтожены", - сказал Джонсон. "А иной раз они говорят, что производили "Новичок", и все запасы были уничтожены, но некоторые из них таинственным образом оказались в Швеции или Чехии, или Словакии, или США", - добавил глава британского МИД.

"Это классическая российская стратегия - пытаться спрятать иголку правды в стоге лжи", - заявил Джонсон.

Он добавил, что "силу и решимость" европейских союзников Великобритании в вопросе расследования инцидента со Скрипалем можно объяснить тем, что среди них нет стран, "которые за последние годы не пострадали бы от враждебного или подрывного поведения России".

Отравление "Новичком"

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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