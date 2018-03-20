Землетрясение произошло на севере Монголии у границы с Россией

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в северной части Монголии в 229 км к юго-западу от Иркутска, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр произошедшего в 00:12 мск во вторник землетрясения имел координаты 51.07 градуса северной широты и 101.60 градуса восточной долготы и находился примерно в 40 км от границы с Россией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии.