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Беспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человека

Компания приостановила тестирование своих беспилотных автомобилей

Беспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человека
Беспилотные автомобили Uber
Фото: Reuters

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Автомобиль американской компании Uber Technologies сбил насмерть человека, находясь в автономном режиме, сообщает газета The New York Times. В настоящее время, как отмечается, это первое известное ДТП с гибелью пешехода на дорогах общего пользования, в котором участвует беспилотный автомобиль.

Инцидент произошел утром 19 марта в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона, США) - автомобиль Uber сбил женщину, которая, предположительно, переходила дорогу вне пешеходного перехода. За рулем автомобиля находился водитель, однако машина двигалась самостоятельно в режима автопилота.

Пострадавшая умерла в больнице, ее личность не раскрывается.

Как отмечает агентство Bloomberg, ссылаясь на письмо компании, Uber Technologies после этого прервал тестирование своих беспилотных автомобилей в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

В феврале 2018 года власти Калифорнии приняли новые правила, разрешающие компаниям испытывать и использовать на дорогах штата автомобили без водителей. Как сообщала The Financial Times, ранее самоуправляемые автомобили могли ездить только с человеком за рулем, который мог бы брать управление на себя в экстренной ситуации.

Для того, чтобы получить разрешение властей, производителям автомобилей с автопилотом нужно было доказать соблюдение всех стандартов безопасности. Кроме того, им необходимо предоставить план действий на случай остановки машин без водителей сотрудниками полиции.

Правила разрабатывались более трех лет и с нетерпением ожидались крупнейшими компаниями со штаб-квартирами в Кремниевой долине. В настоящее время в Калифорнии самоуправляемые автомобили испытывают около 50 компаний, включая Alphabet, Uber, Apple, GM, Ford и Toyota.

В марте 2017 года между Uber Technologies и Управлением транспортных средств Калифорнии произошел конфликт. Компания испытывала в Сан-Франциско свои беспилотные автомобили, а власти Калифорнии требовали прекратить испытания. По утверждению чиновников, машины не были зарегистрированы должным образом. В Uber пояснили, что ее автомобили поставлены на учет как обычные машины, потому что не могут считаться беспилотными, поскольку в кабине находится водитель. Тогда в результате конфликта Uber перенесла испытания некоторых своих машин в Аризону. До конфликта с Uber Калифорния считалась штатом, наиболее благоприятным для испытания беспилотных автомобилей.

Теги: США, Uber
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