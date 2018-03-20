Устроивший стрельбу в Мэриленде школьник скончался

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Подросток, устроивший стрельбу в старшей школе "Грейт Миллс" в штате Мэриленд, скончался, сообщает телеканал NBC.

Речь идет о подростке, учившемся в этой школе. В результате стрельбы ранения получили еще два ученика. Один из подростков находится в стабильном состоянии, получившая ранения девушка - в критическом.

Нападавший получил ранение в ходе перестрелки с сотрудником, охранявшим школу.

Стрельба в школе "Грейс Милл" в округе Сент-Мэрис произошла во вторник утром. Учебное заведение после инцидента было закрыто.