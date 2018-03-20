Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в "не слишком отдаленном будущем", передает во вторник агентство Associated Press.

"У нас был очень хороший разговор, и я думаю, что, вероятно, мы встретимся в не самом отдаленном будущем", - заявил Трамп, фрагменты выступления которого показало американское телевидение.

Трамп пояснил, что в ходе встречи с президентом России хотел бы обсудить "гонку вооружений", которая, по его словам, "выходит из-под контроля". В то же время, говоря о вооружении, Трамп отметил, что США в любом случае "не позволят никому обладать чем-то даже близко похожим не то, что есть у США".

Также Трамп готов обсудить с Путиным Сирию, Украину и Северную Корею.

Незадолго до этого президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп поздравил Путина с переизбранием на очередной срок. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе американской стороны, лидеры обсудили, в том числе, возможность встречи на высшем уровне.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты заявили о важности ограничения гонки вооружений и высказались за взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. Трамп и Путин также отметили необходимость достижения прогресса в сирийской и украинской проблематике, а также выразили удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отдельно отметил, что тема отравления в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в ходе разговора не поднималась.