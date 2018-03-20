США пригрозили иностранным компаниям санкциями за работу над "Северным потоком-2"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Санкции США могут затронуть иностранные компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток-2", заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Мы ясно говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках CAATSA (закона о противодействии противникам США посредством санкций - ИФ)", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по "Северному потоку-2".

Нойерт отметила, что сотрудники госдепартамента подробно объясняли представителям других стран, как действует CAATSA.

"Мы выступаем против строительства "Северного потока", - напомнила Нойерт. "Мы считаем, что проект "Северный поток-2" поставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы, если Россия получит еще один рычаг, с помощью которого она сможет оказывать давление на европейские страны, в частности на Украину", - подчеркнула она.