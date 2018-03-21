У США не оказалось защиты от российского гиперзвукового оружия

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, которое успешно разрабатывают Россия и Китай, заявил генерал ВВС США Джон Хайтен во время слушаний по вооруженным силам в Сенате, пишет во вторник Buisness Insider.

Он сообщил, что обе страны активно испытывают возможности использования такого оружия. "У нас нет такой защиты, которая могла бы исключить веротяность его применения против нас", - заявил Хайтен.

По его словам, единственное, что может противопоставить Пентагон - это угроза применения ядерного оружия. "Наша защита - это наша способность сдерживать противника", - заявил Хайтен.

О российском гиперзвуковом оружии в начале марта рассказал Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" успешно прошел испытания и поступил на боевое дежурство в Южном военном округе.