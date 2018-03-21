Израиль рассказал об ударе по сирийскому ядерному реактору в 2007 году

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В среду израильские военные власти впервые признали, что в 2007 году был нанесен авиаудар по предполагаемому ядерному реактору в Сирии, пишет в среду Jerusalem Post.

Данные материалы были опубликованы после того, как были рассекречены.

Пресс-служба армии обороны Израиля отметила в сообщении о публикации материалов, что "в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года военные самолеты ВВС Израиля успешно атаковали и уничтожили ядерный объект", расположенный в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, и находившийся в стадии завершения строительства".

В результате "была устранена атомная угроза Израилю и всему региону", говорится в сообщении.

Материалы включают в себя видеосъемку, записанное заявление начальника генштаба армии обороны Израиля Гади Айзенкота и доклады военной разведки.

В 2011 году МАГАТЭ заявило, что уничтоженный объект "с большой долей вероятности" был ядерным реактором, который строился при помощи со стороны Северной Кореи.