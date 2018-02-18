Премьер Израиля заявил о продолжении сдерживания военного присутствия Ирана в Сирии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Израиль будет и впредь принимать сдерживающие меры против военного присутствия Ирана в Сирии, заявил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Израиль продолжит препятствовать тому, чтобы Иран установил постоянное присутствие в Сирии", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам премьера, ранее основной задачей Израиля являлось предотвращение поставок оружия ливанскому шиитскому движению "Хезболла", однако появление иранских сил в Сирии существенно меняет всю ситуацию.

Кроме этого, Нетаньяху подверг критике нынешнее состояние соглашения по иранской ядерной программе и призвал в случае необходимости отменить его.

Премьер также продемонстрировал аудитории обломки сбитого израильтянами иранского беспилотника.

На прошлой неделе Нетаньяху сообщил о перехвате иранского беспилотника над израильской территорий.

После перехвата беспилотника в минувшую субботу ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям иранских военных в Сирии. В свою очередь сирийские ПВО отчитались об одном сбитом израильском самолете.