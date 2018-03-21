Полиция установила личность рассылавшего посылки со взрывчаткой в Техасе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сотрудникам правоохранительных органов американского города Остин (штат Техас) удалость установить личность подозреваемого в рассылке взрывчатых веществ через посылки, сообщает газета The Wall Street Journal.

Им оказался 23-летний житель Техаса Марк Энтони Кондитт.

"Мы уверены, что этот человек несет ответственность за все инциденты, которые случились в Остине, начиная со 2 марта", - заявил глава местной полиции Брайан Мэнли.

Ранее в среду стало известно, что полиция выследила человека, подозреваемого в рассылке начиненных взрывчаткой почтовых отправлений в Техасе. Окруженный полицейскими, подозреваемый подорвал себя.

В техасском Остине 2, 12 и 18 марта произошла серия взрывов, в результате которых четыре человека погибли и, по меньшей мере, двое получили ранения. Взрывчатое вещество доставлялось жертвам по почте.