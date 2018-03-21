В мире Отравление Сергея Скрипаля

Посол РФ в Лондоне рассказал об ультиматуме британского МИД

Есть обновление от 20:50

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что встреча с главой британского Форин-офиса Борисом Джонсоном оставила у него гнетущее впечатление, но была, вместе с тем, полезна.

"Встреча с Борисом Джонсоном оставила гнетущий осадок. Все были мрачные и всем своим видом демонстрировали, что Россия виновата в том, что случилось (в Солсбери - ИФ), и поэтому именно в такой манере нужно с нами разговаривать", - сказал Яковенко в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

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"Нас призывали сделать две вещи: признаться, что некие запасы этих вот веществ - сначала они говорили, что это вещество А-234 по их классификации, потом они назвали его "Новичок" - никто на самом деле не знает, что это такое, и даже в организации по запрещению химического оружия, как я понимаю, нигде не значится, так что это где-то в анналах Британии. И мы должны были признаться, что мы потеряли контроль над какими-то складами или запасами этого вещества", - отметил Яковенко.

"Второй вариант, который нам предлагался: мы должны были четко признаться, что мы это сделали, и вот этих вот людей отравила Россия", - продолжил дипломат.

"Естественно, такой ультимативный тон в отношении РФ совершенно неприемлем, и я об этом прямо сказал министру иностранных дел (Великобритании) Борису Джонсону", - подчеркнул Яковенко, напомнив, что в официальной ноте, направленной Лондону, Москва заявила о том, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению "российских граждан (Сергея Скрипаля и его дочери Юлии)".

"Утверждение (Великобритании), что Россия ничего не сказала и ничего не ответила - это навет", - сказал Яковенко.

Он также отметил, что инцидент с экс-сотрудником ГРУ является практически точной копией дела об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.

"Эта схема (инцидент со Скрипалем) использовалась в связи с убийством Литвиненко. Она точно под кальку осуществляется сейчас", - констатировал российский посол.

В среду 21 марта российский МИД провел в Москве брифинг для зарубежных послов. Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу и Посол США в Москве Джон Хантсман приняли решения не принимать в нем участие.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, Александр Яковенко
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