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Уволивший замглавы ФБР генпрокурор США не знал о начатом им расследовании контактов с РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор США Джеффри Сешнс не знал, что бывший первый заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, которого генпрокурор уволил в конце прошлой недели, около года назад инициировал расследование о контактах Сешнса с РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Сешнс не был осведомлен относительно расследования его действий, когда увольнял Маккейба", - приводит агентство слова источника, близкого к генпрокурору США.

Ранее стало известно, что около года назад Маккейб инициировал расследование, касавшееся двух встреч Сешнса в 2016 году с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. В то время Сешнс являлся сенатором от штата Алабама.

"Расследование, в ходе которого проверялись заявления Сешнса, сделанные им в прошлом году во время слушаний по утверждению его генеральным прокурором, санкционировал бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб", - сообщает агентство со ссылкой на источники.

Ранее представители Демократической партии США неоднократно подвергали Сешнса критике за то, что он отрицал под присягой все контакты с Россией, однако впоследствии признал, что действительно встречался с Кисляком.

Обвинения по итогам расследования выдвинуты не были, отмечает Bloomberg. Адвокат Сешнса Чарльз Купер, слова которого приводит агентство, заявил, что разбирательство в отношении генпрокурора в настоящее время не ведется. "Аппарат специального прокурора информировал меня, что после беседы с генеральным прокурором и проведения дополнительного расследования, разбирательство в отношении генпрокурора из-за ложных заявлений или дачи заведомо ложных показаний под присягой в ходе слушаний по утверждению (его кандидатуры на посту) не ведется", - говорится в заявлении Ч.Купера.

Сешнс уволил Маккейба за сутки до его выхода на пенсию в связи с нарушением им конфиденциальности и утратой доверия. Маккейб собирался уйти на пенсию 18 марта в день своего 50-летия после 20 лет службы, а досрочное увольнение с должности, вероятно, лишит его ряда выплат за выслугу лет.

Сам он назвал свое увольнение частью кампании по дискредитации ФБР. Также он считает, что его увольнение направлено на подрыв расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

С февраля 2016 года на протяжении двух лет Маккейб являлся первым замдиректора ФБР, однако 29 января 2018 года он объявил, что покидает свой пост и уходит в отпуск до середины марта, чтобы затем уйти на пенсию, сохранив все финансовые бонусы.

На протяжении трех месяцев - с начала мая по август 2017 года - Маккейб занимал должность временно исполняющего обязанности директора ФБР после увольнения с этого поста Джеймса Коми.

Маккейб неоднократно подвергался критике со стороны Республиканской партии США, представители которой обвиняли его в предвзятости. Его также критиковал сам президент США Дональд Трамп.

Теги: США, Джеффри Сешнс, Эндрю Маккейб
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