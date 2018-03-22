Израиль откроет расследование в отношении Facebook

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Израиль начал расследование в отношении компании Facebook, после того как выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica сомнительным образом получила персональные данные более 50 млн пользователей соцсети и с их помощью оказывала поддержку предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Как сообщает Bloomberg, минюст Израиля проверит, не были ли персональные данные граждан страны незаконно использованы в нарушение права на частную жизнь.

По израильским законам, частные сведения могут быть использованы только в заранее оговоренных целях и с согласия самого человека.

Ранее министр юстиции Израиля заявлял, что страна также изучает возможность судебного разбирательства с Twitter в связи с игнрированием соцсетью требований убрать контент, поощряющий терроризм.

Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг уже прокомментировал разгорающийся вокруг соцсети скандал, пообещав обеспечить более надежную защиту данных.

Как напоминает Bloomberg, акции Facebook потеряли 1,8% эти утром на торгах Нью-Йоркской бирже на фоне скандала, и на 10% с момента начала разоблачений.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом британской компании Cambridge Analytica к персональным данным пользователей.