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Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica

Основатель Facebook пообещал ужесточить доступ приложений к данным пользователей

Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к информации пользователей и ограничит доступ данных для разработчиков.

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не сможем защитить их, мы не имеем права обслуживать вас. Я работал над тем, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что это не повторится. Хорошей новостью является то, что самые важные действия, чтобы предотвратить это снова сегодня, мы уже сделали много лет назад. Но мы также ошибались", - написал Цукерберг в фейсбуке.

Он отметил, что в 2013 году исследователь Кембриджского университета Александр Коган создал приложение для викторины, которое установили около 300 тыс. человек, поделившиеся своими данными, а также некоторыми данными своих друзей.

"Учитывая то, как наша платформа работала в то время, это означало, что Коган смог получить доступ к десяткам миллионов данных друзей пользователей", - объяснил основатель соцсети.

Также он сообщил, что в 2014 году резко ограничили доступ приложений к информации пользователей. В частности, разработчики больше не могут запрашивать данные о друзьях человека, если их друзья не дали своего согласия.

"В 2015 году мы узнали от журналистов The Guardian, что Коган поделился данными из своего приложения с Cambridge Analytica. Это противоречит нашей политике... Поэтому мы сразу же запретили приложение Когана на нашей платформе и потребовали, чтобы Коган и Cambridge Analytica официально подтвердили, что они удалили все неправильно полученные данные. Они предоставили эти сертификаты", - рассказал Цукерберг.

По его словам, на прошлой неделе они узнали от публикаций в СМИ, что Cambridge Analytica, возможно, не удалила данные.

"Мы немедленно запретили им использовать любыми нашими услугами. Cambridge Analytica утверждает, что они уже удалили данные и согласились провести криминалистическую проверку фирмой, которую мы наняли для подтверждения этого. Мы также работаем с регуляторами, которые исследуют эти инциденты", - информирует основатель.

Он заявил, что этот скандал стал нарушением доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook, а также между социальной сетью и пользователями. Цукерберг пообещал проверить все приложения, имевшие доступ к информации пользователей, и провести полную проверку любой программы с подозрительной активностью. В заявлении отмечается, что социальная сеть заблокирует тех разработчиков, которые откажутся пройти аудит.

"И если мы найдем разработчиков, которые неправильно использовали личную информацию, мы запретим их и расскажем всем, кто пострадал от этих приложений. Это включает людей, чьи данные Коган неправильно использовал здесь", - подчеркнул Цукерберг.

Теги: Facebook, Марк Цукерберг
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