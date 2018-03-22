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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Британский суд разрешил отправить анализы крови Скрипалей в ОЗХО

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Британский суд постановил, что врачи могут предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) анализы крови бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были отравлены неизвестным веществом в начале марта в Солсбери, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что отец и дочь находятся без сознания и не могут дать согласие на проведение анализов, поэтому вопрос решался в суде.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Москва эти обвинения неоднократно отвергала и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

По данным СМИ, инспекторы ОЗХО прибыли в британскую военную научно-технологическую лабораторию "Портон-даун" 19 марта. Ранее эксперты побывали в Солсбери для сбора проб вещества.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Великобритания пытается использовать ОЗХО, чтобы "сертифицировать обвинения" в адрес России по "делу Скрипаля".

"И вместо того, чтобы предоставить нам полные сведения, о каком веществе идет речь, передать нам его образец, пойти по пути двустороннего сотрудничества либо взаимодействия, согласно предписаниям 9-й статьи Конвенции о запрещении химического оружия, Великобритания выбрала иной путь: через секретариат ОЗХО пригласила к себе экспертов этой организации и теперь, видимо, ведет усиленную обработку этих экспертов с тем, чтобы они в полной мере сертифицировали уже заранее, как я понимаю, сформулированный вывод подкрепления всех тех крайне безответственных обвинений, которые в последние дни мы слышим в свой адрес", - подчеркнул Рябков.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, ОЗХО
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