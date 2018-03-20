Рябков обвинил Лондон в "обработке" экспертов ОЗХО с целью подтверждения британских выводов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Великобритания пытается использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для того, чтобы "сертифицировать обвинения" в адрес России по "делу Скрипаля", заявил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Смысл того, что происходит вокруг этого вопроса с точки зрения работы ОЗХО и наших усилий, предпринимаемых в этой организации, состоит в том, что для нас совершенно очевидно стремление Великобритании и союзных с ней стран использовать возможности секретариата ОЗХО для подкрепления своих абсолютно из ряда вон выходящих и не имеющих аналогов в современной международной практике обвинений в адрес России", - сказал Рябков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"На территории Великобритании случилось несчастье с гражданкой Российской Федерации, судьба которой нам неизвестна, мы не знаем, в каком она находится состоянии, что с ней произошло. В равной степени столь же открытый вопрос относительно ее отца", - отметил замминистра.

"И вместо того, чтобы предоставить нам полные сведения, о каком веществе идет речь, передать нам его образец, пойти по пути двустороннего сотрудничества либо взаимодействия, согласно предписаниям 9-й статьи Конвенции о запрещении химического оружия, Великобритания выбрала иной путь: через секретариат ОЗХО пригласила к себе экспертов этой организации и теперь, видимо, ведет усиленную обработку этих экспертов с тем, чтобы они в полной мере сертифицировали уже заранее, как я понимаю, сформулированный вывод подкрепления всех тех крайне безответственных обвинений, которые в последние дни мы слышим в свой адрес", - подчеркнул Рябков.

Отравление в Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок". 17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.