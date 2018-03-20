Главные новости
В РоссииДуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность частной жизниВ РоссииТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаВ РоссииРостранснадзор предписал приостановить полеты на Ан-148 в России
В мире Отравление Сергея Скрипаля

Рябков обвинил Лондон в "обработке" экспертов ОЗХО с целью подтверждения британских выводов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Великобритания пытается использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для того, чтобы "сертифицировать обвинения" в адрес России по "делу Скрипаля", заявил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Смысл того, что происходит вокруг этого вопроса с точки зрения работы ОЗХО и наших усилий, предпринимаемых в этой организации, состоит в том, что для нас совершенно очевидно стремление Великобритании и союзных с ней стран использовать возможности секретариата ОЗХО для подкрепления своих абсолютно из ряда вон выходящих и не имеющих аналогов в современной международной практике обвинений в адрес России", - сказал Рябков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"На территории Великобритании случилось несчастье с гражданкой Российской Федерации, судьба которой нам неизвестна, мы не знаем, в каком она находится состоянии, что с ней произошло. В равной степени столь же открытый вопрос относительно ее отца", - отметил замминистра.

"И вместо того, чтобы предоставить нам полные сведения, о каком веществе идет речь, передать нам его образец, пойти по пути двустороннего сотрудничества либо взаимодействия, согласно предписаниям 9-й статьи Конвенции о запрещении химического оружия, Великобритания выбрала иной путь: через секретариат ОЗХО пригласила к себе экспертов этой организации и теперь, видимо, ведет усиленную обработку этих экспертов с тем, чтобы они в полной мере сертифицировали уже заранее, как я понимаю, сформулированный вывод подкрепления всех тех крайне безответственных обвинений, которые в последние дни мы слышим в свой адрес", - подчеркнул Рябков.

Отравление в Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок". 17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

Теги: Сергей Рябков, МИД РФ, ОЗХО, Великобритания, Сергей Скрипаль
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Автобусы с дипломатами покинули посольство РФ в ЛондонеАвтобусы с дипломатами покинули посольство РФ в Лондоне
Сотрудники посольства провожали высылаемых из страны коллегПодробнее
 Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампанииНиколя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании
Бывший французский президент взят под стражуПодробнее
 США и Южная Корея возобновят учения 1 апреляСША и Южная Корея возобновят учения 1 апреля
Две страны проводят учения каждый годПодробнее
 Военные самолеты стран Запада провели разведку у границ РоссииВоенные самолеты стран Запада провели разведку у границ России
Широкомасштабная разведка прошла со стороны Балтийского моряПодробнее
Беспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человекаБеспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человека
Компания приостановила тестирование своих беспилотных автомобилейПодробнее
 Британские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в стране
Лиц, связанных с политикой, предложили обязать сообщить о происхождении денег на дорогую покупкуПодробнее
 Путин лидирует с 76,65% по итогам обработки 99% протоколовПутин лидирует с 76,65% по итогам обработки 99% протоколов
Явка избирателей на выборах президента составила около 67%Подробнее
 Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на посту президента РоссииСи Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на посту президента России
Владимир Путин выразил надежду на укрепление российско-китайского взаимодействия после переизбрания Си Цзиньпина на посту председателя КНРПодробнее
 Великобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследованияВеликобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследования
Первые результаты могут появиться через несколько недельПодробнее
 Лондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею СкрипалюЛондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею Скрипалю
Власти Великобритании рассматривают его как подданного королевстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность частной жизниВ РоссииТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаВ РоссииРостранснадзор предписал приостановить полеты на Ан-148 в РоссииВ РоссииВ Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от ТрампаВ РоссииРоскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрованияВ миреАвтобусы с дипломатами покинули посольство РФ в Лондоне

Один человек погиб при взрыве бытового газа в Мурманске

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди Подробнее

В результате стрельбы в школе в Мэриленде пострадали три подростка

В их числе открывший стрельбу ученик, которого ранила охрана Подробнее

Модельеру Зайцеву не понравилась новая форма сборной России по футболу

Три этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газа

Три этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаСведений о пострадавших пока нет Подробнее

Церковь Англии перейдет на бесконтактные пожертвования

Брата Навального снова посадили в ШИЗО

Матч открытия ЧМ-2018 начнут побывавшим в космосе мячом

Сбитые внедорожником "Газели" задавили рабочего на Ставрополье

Лукашенко пожалел о просмотре "Матильды" и "Смерти Сталина"

Основатель Telegram пообещал пользователям неприкосновенность их частной жизни

Основатель Telegram пообещал пользователям неприкосновенность их частной жизниРанее Роскомнадзор пригрозил мессенжеру блокировкой, если тот не предоставит ФСБ ключи для расшифровки переписок Подробнее

General Dynamics улучшила предложение о покупке IT-компании CSRA

Президент Словакии отказался утвердить новый состав правительства

Вратарь "Зенита" опроверг наличие конфликта с главным тренером

Рябков обвинил Лондон в "обработке" экспертов ОЗХО с целью подтверждения британских выводов

Стрельба произошла в школе в американском штате Мэриленд

Предварительно сообщается об одном погибшем в результате инцидента Подробнее

В России началась новая волна гриппа и ОРВИ

Режим КТО введен в двух районах Дагестана и городах Хасавюрт и Кизилюрт

Сбербанк передаст Промсвязьбанку портфель по ОПК

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru