Второй расследовавший отравление Скрипаля полицейский попал в больницу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Второй полицейский, занимавшийся расследованием нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, госпитализирован с подозрением на отравление, сообщает в четверг Daily Mail.

В настоящее время, по информации газеты, у него наблюдаются второстепенные симптомы, такие как кожный зуд и раздражение. Медики больницы Солсбери оказывают ему помощь в амбулаторном режиме.

Тем временем, состояние другого полицейского, Нила Бейли, которое во время госпитализации оценивалось как критическое, стабилизировалось.

По словам источника издания, симптомы у второго сотрудника правопорядка не такие серьезные, как у Бейли. "На данном этапе пока неясно, почему он заболел, но, возможно, он случайно контактировал с вторично зараженным предметом", - заявил источник Daily Mail.

Ранее сообщалось, что сотрудника полиции сержанта Бейли госпитализировали вместе с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией после того, как через несколько часов после отравления он посетил дом жертв нападения в Солсбери.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь. Они находятся в коме.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ. В свою очередь, Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.