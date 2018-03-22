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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Первого пострадавшего в инциденте со Скрипалем полицейского выписали из больницы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Сотрудника полиции Ника Бейли, пострадавшего в инциденте с отравлением в Солсбери, выписали из больницы, сообщает BBC News.

При выписке полицейский отметил: "Повседневная жизнь для меня, вероятно, никогда не станет прежней".

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На прошлой неделе медики сообщили, что, Бейли вышел из критического состояния.

Тогда же врачи рассказали, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в критическом, но стабильном состоянии. В четверг лондонский суд, разрешивший взять пробы крови у Скрипаля и его дочери, в заключении отметил, что пострадавшие находятся без сознания, а исследования показали, что их "интеллектуальные способности могли быть подорваны в неизвестной степени".

В четверг газета Daily Mail сообщила, что второй полицейский, занимавшийся расследованием инцидента в Солсбери, госпитализирован с подозрением на отравление.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь. Они находятся в коме.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

В свою очередь, Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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