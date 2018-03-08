В результате атаки на экс-полковника ГРУ Скрипаля пострадал 21 человек

5 марта на скамейке рядом с одним из торговых центров в городе Солсбери прохожие заметили мужчину и женщину, которые, как им показалось, находились под воздействием какого-то сильного вещества. Позднее СМИ назвали их имена - экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

СМИ, ссылаясь на источники в полиции, отмечают, что состояние Скрипаля лучше, чем у его дочери, есть надежда на то, что он выздоровеет. Что касается состояния пострадавшего офицера полиции, то оно изначально "не было таким серьезным".

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.