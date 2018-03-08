В результате атаки на экс-полковника ГРУ Скрипаля пострадал 21 человек

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В общей сложности 21 человек пострадал в результате атаки на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил в четверг заместитель главного констебля полиции Уилтшира Кир Притчард, сообщает Sky News.
Трое из них (включая Скрипаля и его дочь) сейчас находятся в больнице. "Многие проходили лечение, им сделали анализы крови и дали назначения", - сказал Притчард.
Третьим пострадавшим, остающимся в больнице, стал сержант полиции Уилтшира Ник Бэйли, первым прибывший на место происшествия. Он, а также Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в коме.
Отравление Сергея Скрипаля
5 марта на скамейке рядом с одним из торговых центров в городе Солсбери прохожие заметили мужчину и женщину, которые, как им показалось, находились под воздействием какого-то сильного вещества. Позднее СМИ назвали их имена - экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.
СМИ, ссылаясь на источники в полиции, отмечают, что состояние Скрипаля лучше, чем у его дочери, есть надежда на то, что он выздоровеет. Что касается состояния пострадавшего офицера полиции, то оно изначально "не было таким серьезным".
Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.