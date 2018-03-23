Россия представит в Швейцарии доклад об иностранном вмешательстве в свои внутренние дела

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Россия представит 23-28 марта специальный доклад о вмешательстве иностранных государств в свою внутреннюю политику на 138-м заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на главу временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова.

"Москве есть о чем рассказать международным партнерам на заседании ассамблеи МПС, которое с 23 по 28 марта пройдет в Швейцарии. Парламентарии подготовили доклад о вмешательстве некоторых западных стран во внутренние дела РФ. В том числе доклад будет касаться прошедших 18 марта президентских выборов в России", - говорится в публикации.

Климов в беседе с изданием уточнил, что "российская делегация поедет на ассамблею МПС для того, чтобы рассказать о попытках вмешательства во внутренние дела и предложить механизмы и рецепты борьбы с этим явлением".

"Мы уже подготовили специальный доклад и перевели его на несколько языков. Собираемся представить российскую позицию в двух комитетах: по демократии и правам человека и по международной безопасности. Мы предлагаем нашим партнерам сотрудничество и совместный анализ нарушений суверенитета", - сказал сенатор.

В статье отмечается, что в своем докладе Москва детально опишет факты вмешательства из-за рубежа, а также расскажет о том, при помощи каких структур, работающих в России, это делается.

По словам Климова, многие страны в Европе, Азии и СНГ обращаются к Москве с просьбой начать совместную работу по противодействию вмешательства во внутренние дела.

"МПС - очень важный орган, который, к сожалению, многие недооценивают. Там представлено большинство стран мира. Кроме того, эта структура крайне авторитетна и полезна для продвижения российской позиции и интересов. Раньше мы сотрудничали с МПС не очень активно. Однако за последние четыре года проведена большая работа по интеграции Москвы в его деятельность. Первое лицо страны принимает делегатов из Союза, а главой российской делегации является председатель парламента. Этот орган намного более эффективен, чем, скажем, ПАСЕ", - приводят "Известия" слова руководителя временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.