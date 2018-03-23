На российском сегменте МКС к концу 2018 года появится независимая система связи

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На российском сегменте Международной космической станции (МКС) к концу года развернут независимую широкополосную систему связи, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Система передачи информации будет введена в эксплуатацию в конце года. В феврале космонавты снаружи смонтировали приемник системы", - сказал он.

Новая система будет иметь собственную архитектуру передачи данных российского производства.

"Предполагается использовать для передачи данных спутники "Луч-5", - подчеркнул собеседник агентства.

Система ретрансляции "Луч" предназначена для обеспечения связи с пилотируемыми и автоматическими низкоорбитальными объектами космической техники, движущимися вне зон радиовидимости с территории России, в том числе российским сегментом МКС. Также в ее задачи входят прием и передача сигналов от радиобуев международной системы поиска и спасения терпящих бедствие КОСПАС-САРСАТ, сбор и передача данных со станций Росгидромета, ретрансляция сигналов для потребителей навигационной системы ГЛОНАСС.

Космический сегмент системы "Луч" составляют спутники "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", созданные по заказу Федерального космического агентства на базе унифицированной платформы "Экспресс-1000".