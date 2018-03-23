Глава МИД Франции не исключил усиления санкций против РФ из-за выборов в Крыму

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Санкции в отношении России могут быть усилены из-за проведения президентских выборов на территории Крыма, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Со стороны Франции - идеи о продлении и усилении санкций, секторальных санкций, которые, как известно, были продлены на шесть месяцев, но также и индивидуальных санкций, которые имеют постоянный характер и могут быть усилены", - сказал Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос относительно возможности новых санкций в отношении России после выборов в Крыму.

Он также напомнил, что ряд депутатов Госдумы РФ, которые были избраны на последних парламентских выборах, уже находятся в санкционных списках.

Министр выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека и милитаризацией на полуострове.