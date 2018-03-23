ЕС официально сообщил об отзыве своего постпреда из России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Европейский совет обратился к верховному представителю по иностранным делам Федерике Могерини с просьбой отозвать главу делегации ЕС в Российской Федерации для консультаций в Брюсселе, говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Руководитель делегации был проинструктирован верховным представителем и, как ожидается, прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций с ней", - сказано в сообщении ЕВС в пятницу.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "постпред ЕС в РФ отзывается для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Он отметил, что это "мера", а не "шаг в рамках санкций", и что посол не был отозван из российской столицы окончательно.

Ранее в пятницу британская газета The Telegraph сообщила, что пять стран - членов Европейского союза рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на Скрипаля. По данным издания, речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах.

Кроме того, агентство Bloomberg в пятницу сообщило, что Чехия может выдворить российских дипломатов, следуя примеру Великобритании. Впоследствии премьер Чехии подтвердил такую возможность.