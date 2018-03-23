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В мире Отравление Сергея Скрипаля

ЕС принял решение об отзыве посла из России

Есть обновление от 04:40

Дипломата вызвали в Брюссель для консультаций в связи с "делом Скрипалей"

ЕС принял решение об отзыве посла из России
Посол ЕС в России Маркус Эдерер
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в РФ, сообщает в ночь на пятницу пресс-служба союза.

"Было принято решение об отзыве нашего посла", - цитирует пресс-служба заявление премьер-министра Швеции Стефана Левена.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которого цитирует агентство Associated Press, "посол ЕС в РФ отзывается для консультаций в Брюссель" в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он отметил, что это "мера", а не "шаг в рамках санкций", и что посол не был отозван из российской столицы окончательно.

Посольство ЕС в России в настоящее время возглавляет немецкий дипломат Маркус Эдерер.

Ранее лидеры Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором поддержали выдвинутые Великобританией в адрес России обвинения в отравлении экс-офицера ГРУ и его дочери. "Весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения", - говорилось в нем.

Теги: ЕС
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