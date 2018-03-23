Напавший на супермаркет во французском городе Треб убит

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Человек, ранее в пятницу захвативший заложников в супермаркете во французском населенном пункте Треб, убит, сообщил глава городской администрации.

Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых. Ранее агентство Associated Press сообщало о гибели одного человека. Также сообщалось об одном раненном полицейском.

Примерно двадцати заложникам удалось покинуть супермаркет.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, слова которого приводит AP, заявил, что "похоже мы имеем дело с террористическим актом".

Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб. Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.