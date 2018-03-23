Савченко отказалась участвовать в ДНК-экспертизе и идентификации ее голоса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась предоставить следствию образец голоса и биоматериал для ДНК-экспертизы.

"Я отказалась от аудиоидентификации, потому что мой голос звучит где угодно. И я отказалась от сдачи молекулярных образцов: у вас стоят стаканы, чашки, из которых я пила, потрудитесь их взять сами", - заявила Н.Савченко в пятницу в ходе заседания Шевченковского райсуда Киева по избранию ей меры пресечения.

В зале заседания представитель обвинения сообщил, что Н.Савченко было предложено предоставить образцы для ДНК-экспертизы, чтобы, в частности, подтвердить принадлежность ей мобильного телефона, фигурирующего в расследовании.

22 марта Верховная рада поддержала представления генпрокурора Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Ее уведомили о подозрении и препроводили в управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Луценко ранее заявлял, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента. По его словам, есть запечатленные на видео свидетельства изложения Надеждой Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планов военного переворота на Украине.