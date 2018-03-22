Украинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арест

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины поддержала представления генерального прокурора страны Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за разрешение привлечь к уголовной ответственности на пленарном заседании в четверг проголосовали 291 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

За согласие парламента на задержание и арест Савченко проголосовали 277 и 268 народных депутатов соответственно.

Во время голосования Надежда Савченко находилась в зале заседаний и наблюдала за процессом, после чего накинула на плечи пальто и покинула Раду. Она вышла на прилегающую к парламенту площадь Конституции, где собрались ее сторонники и противники. Там же она встретилась со своей сестрой Верой.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Он заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала, отдавала указания, как провести террористический акт в Верховной раде.

Выступая в парламенте 22 марта, он заявил, что следствие располагает видеофиксацией изложения планов военного переворота на Украине, изложенного Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

Рубан был задержан 8 марта на КПП в Донбассе. По версии следствия, он вез оружие на подконтрольную часть Украины. Его подозревают в подготовке теракта, хранении, передаче или сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ. Рубан арестован на 2 месяца. Как заявили в суде во время избрания Рубану меры пресечения, по версии следователей он "планировал с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".